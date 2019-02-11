Краснодарского судью отправили в отставку после скандального ДТП

Высшая квалификационная коллегия судей России отправила судью Краснодарского гарнизонного военного суда Арсена Крикорова, который сбил спортсменку на пешеходном переходе, в отставку, сообщила пресс-секретарь Северо-Кавказского окружного суда Алена Катькало.

«4 февраля состоялось заседание Высшей квалификационной коллегии судей РФ, на котором было рассмотрено заявление судьи Крикорова о прекращении полномочий. Ходатайство заявителя было рассмотрено положительно», – передает ее слова ТАСС.

В середине января сообщалось, что судью Арсена Крикорова могут отправить на 15 суток ареста.

Сообщалось, что после скандала с ДТП судья подал в отставку. Этому предшествовало заявление матери пострадавшей Марины Зверевой, которая сообщила в СМИ, что Крикоров якобы угрожает «войной» семье девушки.