Названо грозящее судье наказание за наезд на девушку

Судья из Краснодарского края, предположительно, сбивший девушку на пешеходном переходе, будучи за рулем в состоянии алкогольного опьянения, может угодить на 15 суток ареста, сообщили в региональной прокуратуре.

Виновник аварии также может подвергнуться штрафу и лишиться водительских прав на срок до двух лет, передает «Интерфакс» со ссылкой на краевую прокуратуру.

Мать пострадавшей Марина Зверева заявила в СМИ, что Крикоров якобы угрожает «войной» семье девушки. Сообщалось, что после того, как скандал был предан огласке, судья подал в отставку.