В Москве простились с Сергеем Юрским

На прощании с народным артистом РСФСР Сергеем Юрским, скончавшимся в возрасте 83 лет, присутствующие аплодировали и кричали «браво», церемония прощания прошла в Театре им. Моссовета.

В церемонии приняли участие министр культуры Владимир Мединский, художественный руководитель театра Et Cetera, председатель Союза театральных деятелей Алексантр Калягин, сценарист Аркадий Инин, вице-президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник, актер Дмитрий Назаров и другие, передает ТАСС.

Юрский был образцом актера, который говорил о жизни, боли и проблемах страны, сказал на церемонии Калягин. «Через него мы будем знать все о жизни страны, о ее болях, о ее проблемах – таким и должен быть актер, как Юрский», – заявил Калягин.

Актер Юрий Рост отметил, что Юрский до последнего момента планировал выйти на сцену.

«Этот человек любил жизнь и очень много жил – на сцене, вне сцены, с друзьями. Десять дней назад мы с ним сидели и разговаривали, он был в прекрасном состоянии, был счастлив. Я видел Юрского, который готов был работать. Он сказал, что не сможет прийти ко мне на выставку, потому что у него будет спектакль. Я ощущаю невероятную потерю и вину, потому что мне кажется, что мы недостаточно общались, но я благодарен ему за счастье общения, за наших общих друзей, которые сегодня также скорбят», – добавил Рост.

Прощание проходило несколько часов, в зале было много букетов и венков, после церемонии многие не торопились расходиться. На мероприятие пришли сотни человек, его коллеги, поклонники, близкие, друзья и родственники.

На церемонию также принесли венки от правительства и президента России, «от МХАТовцев», от Союза кинематографистов, от режиссера Никиты Михалкова, передает РИА «Новости».

Раньше других пришли проститься с Юрским актер Авангард Леонтьев, гендиректор Большого театра Владимир Урин, актер Евгений Стеблов.

«Сегодня странный день, мы прощаемся с товарищем... Сергей Юрьевич был синтетическим человеком: актер, режиссер, литератор – все это Юрский, он всегда был честен в своем творчестве и во всем был естественен», – сказал Стеблов.

Актриса Ольга Остроумова добавила, что Юрский был человеком «эпохи возрождения», и он прожил жизнь, ни разу не солгав.

Напомним, актер и режиссер, народный артист РСФСР Сергей Юрский умер в пятницу в Москве в возрасте 83 лет. По предварительной информации, он скончался от остановки сердца

Юрский играл в Большом драматическом театре Санкт-Петербурга, в Театре имени Моссовета, театре «Школа современной пьесы». Он ставил в Театре Моссовета спектакли «Тема с вариациями», «Орнифль», «Правда хорошо, а счастье лучше» и другие.

В кино Юрский исполнил свыше 40 ролей, включая Остапа Бендера в «Золотом теленке», дядю Митю в «Любовь и голуби», Ивана Груздева в сериале «Место встречи изменить нельзя» и т.д.