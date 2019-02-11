НАСА показало Марс в панорамном видео

НАСА обнародовало видео панорамы Марса, которое заснял американский марсоход Curiosity.

Марсоход сошел с хребта Веры Рубин, который находится на горе Эолида после исследований в течение года, передает РИА «Новости» со ссылкой на НАСА.

Перед тем, как покинуть местность, марсоход произвел 360-градусную съемку района его последнего бурения на хребте Rock Hall. Следующий год аппарат проведет, исследуя глиняные отложения этого района.

Снимки панорамы, произведенные 19 декабря, были смонтированы в видеозапись, отмечает НАСА.

В декабре 2018 года Curiosity обнаружил на поверхности Марса необычный предмет, похожий на блестящий самородок.