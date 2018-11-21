На Марсе нашли странный блестящий объект

Марсоход Curiosity обнаружил необычный предмет, похожий на блестящий самородок, на поверхности Красной планеты, сообщили в НАСА.

Неопознанный объект получил имя Little Colonsay (Маленький Колонси, Колонси – остров к северу от Шотландии). Его заметили на одном из изображений с камеры марсохода, передает РИА «Новости».

Доктор Сюзанна Швенцер рассказала, что, по мнению специалистов НАСА, это может быть метеорит, «потому что он блестит».

Вместе с тем, внешность объекта может быть обманчивой. Для установления его происхождения потребуется химический анализ, сообщила она.

Марсоход Curiosity, четвертый ровер НАСА, приземлился на поверхность Красной планеты 6 августа 2012 года после сложнейшей процедуры посадки, которую окрестили «семью минутами ужаса», в кратере Гейл.

Curiosity finds a golden rock on Mars: NASA reveals 'super shiny' object on the red planet's surface: Officially named 'Little Colonsay', scientists spotted the rock in a wider image, and have now decided to go back for a closer look. https://t.co/YuMfD7Zihy pic.twitter.com/2P4eilQAN9 — RushReads (@RushReads) 30 ноября 2018 г.

Ранее ученые развеяли миф о «разбившимся НЛО» на Марсе.