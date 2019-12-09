Шойгу и министр обороны Турции обсудили Сирию

Состоялся телефонный разговор руководителей оборонных ведомств России и Турции Сергея Шойгу и Хулуси Акара, сообщило турецкое минобороны.

В рамках сочинского меморандума стороны «обсудили последние события» в районе проведения турецкой военной операции в Сирии, передает ТАСС.

Кроме того, Шойгу и Акар обсудили «ситуацию в Идлибе», а также «другие вопросы обороны и безопасности».

В понедельник Акар сообщил об уменьшении атак курдских сил в Сирии благодаря России.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как турецкая операция перевернула военную ситуацию в Сирии.

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