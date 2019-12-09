Симоньян высказалась о правах женщин в России на примере своей карьеры

Главный редактор МИА «Россия Сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян не считает, что в России ущемляются права женщин, она привела в пример свою карьеру.

«Меня как-то позвали на один форум в Европе, форум успешных женщин, и я должна была там выступать. И там все время, естественно, говорили о том, как тяжело женщинам в современном мире, а уж тем более в России, как тяжело женщине куда-то пробиться, кем-то стать, добиться успеха. Но я это так не чувствую и не чувствовала никогда», – приводит РИА «Новости» слова Симоньян в эфире радио «Комсомольская правда».

Она считает, что в России, так же как и во многих других странах, права женщин не попираются. На примере своей карьеры главный редактор RT заявила, что никогда не испытывала сложностей из-за того, что она женщина.

«Мне не было никогда сложно из-за того, что я женщина. Более того, я считаю, что мне было легче. Потому что мне больше людей хотели помочь. Просто потому что у нас общество, пока еще сохранившее остатки старомодного рыцарства. И вот женщина, девушка, вроде бы ей хочется помогать, надо помогать», – добавила Симоньян.

Ранее Симоньян указала на нестыковки в следствии по делу сестер Хачатурян, подозреваемых в убийстве своего отца.