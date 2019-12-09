Вице-президент ВАДА «очень расстроена» решением по России

Вице-президент ВАДА Линда Хеллеланд заявила, что требовала применения более жестких санкций в отношении российского спорта.

«Я очень расстроена, я настаивала на полной дисквалификации. Считаю, что это самый большой скандал, который был в мировом спорте. Я бы предложила России извиниться за всю ту боль, которую она причинила спортсменам и болельщикам. Еще раз – я недовольна решением, которое было принято, но это пока все, что мы можем», – передает ТАСС слова Хеллеланд.

Напомним, ранее в понедельник исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.

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