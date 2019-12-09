Малахов объявил о закрытии журнала «СтарХит»

Телеведущий Андрей Малахов сообщил о решении покинуть должность главного редактора журнала «СтарХит», которую он занимал с 2007 года. Печатная версия журнала будет закрыта, сообщил он.

Малахов отметил, что сейчас по скорости подачи информации интернет опережает рынок печатной продукции.

«С 1 января 2020-го «СтарХит» будет существовать только в цифровом виде, и я желаю сайту starhit.ru успехов, ярких новостей, искрометных материалов, впрочем, не лишенных взвешенного подхода», – приводит слова телеведущего teleprogramma.pro.

«Мои возможности исчерпаны», – сказал Малахов, отметив, что в сутках по-прежнему 24 часа.

Телеведущий выразил благодарность команде опытных журналистов, которые все эти годы работали над выпусками «СтарХит», а также всех, кто читал журнал. Малахов уточнил, что последние три выпуска выйдут уже без его участия, а затем проект официально прекратит работу.

Малахов признался, что в преддверии Нового года у него «зашкаливает уровень стресса», добавляет издание.

Отметим, за последнее время это не первое изменение в карьере Малахова, имеющего негласный статус лучшего телеведущего страны. Так, в августе 2017 года – после более 20 лет работы на Первом канале – он покинул шоу «Пусть говорят» и перешел к главному конкуренту Первого – каналу «Россия 1», где теперь ведет программы «Прямой эфир» и «Привет, Андрей!».

Спустя год после смены работы Малахов признался, что на Первом канале его недостаточно ценили. А еще позднее он раскрыл размер своей зарплаты на прежней работе, отметив, что Иван Ургант и Владимир Познер получали больше. Названная Малаховым сумма огорчила другую ведущую Первого канала Екатерину Андрееву, которая призналась, что «таких денег никогда в жизни не видела».

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