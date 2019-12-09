Разрушительное землетрясение произошло в Италии

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в ночь на понедельник в центральной итальянской области Тоскана, сообщил национальный институт геофизики и вулканологии (INGV).

По информации института, эпицентр подземных толчков находился в четырех километрах к северу от Скарперии с населением чуть более 12 тыс. человек, очаг залегал на глубине около девяти километров, передает ТАСС.

Сообщается, что в городе повреждены несколько зданий. Жители, напуганные землетрясением, выбежали на улицы. В Борго-Сан-Лоренцо, Барберино-ди-Муджелло и Виккьо закрыты школы и сады. Для проверок закрыта железнодорожная ветка Флоренция – Болонья, прекращено движение в том числе скоростных поездов.

Сведений о пострадавших не поступало.

Напомним, в апреле 2018 года небольшая колокольня обвалилась в результате землетрясения в районе города Мучча на востоке Италии.