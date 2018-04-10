В Италии из-за землетрясения рухнула колокольня

Небольшая колокольня обвалилась в результате землетрясения в районе города Мучча на востоке Италии.

Как сообщает агентство АНСА, данных о пострадавших и других разрушениях не приводится.

По данным национального института геологии и вулканологи, магнитуда подземного толчка составила 4,7, передает ТАСС.

Эпицентр находился в 1,2 километрах к северу от города Мучча.

Подземный толчок ощущался на всей территории Центральной и Восточной Италии.

Напомним, в ноябре в 20 км к юго-западу от Пармы на севере Италии произошло землетрясение магнитудой 5,1.