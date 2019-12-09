Автоэксперт рекомендовал время прогрева автомобиля зимой

Автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал, сколько необходимо прогревать двигатель автомобиля в зимний период.

По словам Зиновьева, несмотря на дискуссии, без прогрева автомобиля зимой не обойтись.

«Наилучший результат – и по экологии, и по расходу топлива, и для предупреждения поломок – дает кратковременный прогрев (до минуты летом, две-три минуты зимой) с последующим движением на низких оборотах (еще пара минут)», – передает РИА «Новости» слова эксперта.

При этом самым «цивилизованным» способом прогрева автомобиля зимой Зиновьев назвал применение предпускового подогревателя.

Он также указал на необходимость учитывать правила дорожного движения. Так, пункт 17.2 раздела ПДД «Движение в жилых зонах» запрещает стоянку (остановка более чем на пять минут) с работающим двигателем.

При этом существуют «спасительные причины» – примерзшие дворники и затвердевшая омывающая жидкость в бачке, поскольку, согласно перечню неисправностей и условий, запрещающих эксплуатацию атвомобиля, нельзя начинать движение в случае, если не работают предусмотренные конструкцией стеклоочистители и стеклоомыватели.

Напомним, по прогнозу синоптиков, в понедельник утром столбики термометров в Москве покажут 1 градус выше ноля. К обеду температура воздуха поднимется до 3 градусов тепла. В первой половине дня ожидается небольшой дождь.

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