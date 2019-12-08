Митингующих украинцев с бандеровским флагом в Париже забросали яйцами

Во время митинга в столице Франции в поддержку позиции Киева на предстоящих переговорах «нормандской четверки» в Париже украинскую делегацию забросали яйцами, сообщили организаторы акции.

Митинг в поддержку «проукраинской позиции» в столице Франции провели активисты «Движения ветеранов Украины» совместно с представителями диаспоры. В мероприятии приняли участие около 150 человек, передает РИА «Новости».

Активисты вышли на улицы Парижа с бандеровскими флагами и антироссийскими плакатами, а затем устроили выступление на площади. Однако, по словам самих организаторов, в какой-то момент в митингующих полетели яйца, что, как утверждается, «не изменило боевого настроения» митингующих.

Ранее в воскресенье Порошенко забросали яйцами на Площади Независимости в Киеве.

Напомним, встреча «нормандской четверки» запланирована на 9 декабря.

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