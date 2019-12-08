Украина сделала выбор между «нормандской четверкой» и МВФ

Министр финансов Украины Оксана Маркарова сказала, что считает более важным – саммит в «нормандском формате», запланированный на 9 декабря во Франции, или переговоры с Международным валютным фондом (МВФ).

«Знаю, как велика ответственность от имени Украины вести переговоры [с МВФ], хотя все мои переговоры и касались мультимиллиардных соглашений и были важными, они даже близко не так важны, как те, которые придется вести президенту [Украины Владимиру] Зеленскому [на саммите «нормандской четверки»]», – написала Маркарова в Facebook.

Она также выразила поддержку президенту Владимиру Зеленскому перед саммитом.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) достиг договоренности с властями Украины о новой программе кредитования на 5,5 млрд долларов сроком на три года.

Между тем пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что украинцев ждет «послевкусие разочарования» после встречи лидеров «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина).

Сам Зеленский заявлял, что у Украины очень сильная позиция перед саммитом «нормандской четверки».

Газета ВЗГЛЯД писала о вредных советах, которые получил Зеленский в преддверии встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД