Адвокату студента ВШЭ Жукова пригрозили статьей за госизмену

Журналист Илья Крамник прокомментировал признание адвоката Ильи Новикова, который представлял в суде интересы осужденного за экстремистские призывы студента ВШЭ Егора Жукова, в финансировании вооруженных сил Украины.

«А по поводу заявлений Новикова на тему «переведу 100 тыщ рублей в поддержку Украины» я скажу так. Пока он об этом эээ... говорит, это ненаказуемо и должно проходить в рамках свободы слова. Но. Если он правда переведет деньги для ВСУ, то... УК РФ Статья 275. Государственная измена», – написал Крамник в Facebook.

Напомним, Новиков, адвокат и бывший участник телевизионной игры «Что? Где? Когда?», признался в финансировании вооруженных сил Украины. Он заявил, что «тот рубль», что он получит за защиту Жукова, передаст «на поддержку ЗСУ», то есть вооруженных сил Украины (Збройні сили України), и еще «99 тыс. 999 [рублей добавит] от себя».

Заявление Новикова прокомментировали публицист Дмитрий Ольшанский, политолог Егор Холмогоров и журналист Антон Красовский.

Напомним, Жукова приговорили к трем годам условно за публичные призывы в интернете к экстремистской деятельности. Ему также запрещено администрирование сайтов в течение двух лет. Прокурор требовал приговорить Жукова к четырем годам колонии общего режима.