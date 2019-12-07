Публицист оценил поступок адвоката студента ВШЭ Жукова

Публицист Дмитрий Ольшанский отреагировал на слова представлявшего в суде интересы студента ВШЭ Егора Жукова адвоката Ильи Новикова, который ранее признался в финансировании вооруженных сил Украины.

«Я верю в эффективность насилия», – написал адвокат Егора Жукова Илья Новиков. «Чтобы одни могли мирно протестовать, где-то недалеко от них хорошо бы быть некоторому числу других, кто готов стрелять», – сообщил он. И добавил, что гонорар за его защиту он пожертвует на нужды вооруженных сил Украины. Нет нужды это комментировать. Каждый сделает выводы сам – что это за люди, чего они хотят, как нам следует к ним относиться, и что с ними делать», – написал Ольшанский в Facebook.

Ранее сообщалось, как на признание Новикова отреагировал политолог Егор Холмогоров и журналист Антон Красовский.

Напомним, Жукова приговорили к трем годам условно за публичные призывы в интернете к экстремистской деятельности. Ему также запрещено администрирование сайтов в течение двух лет. Прокурор требовал приговорить Жукова к четырем годам колонии общего режима.