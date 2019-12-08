Опубликовано видео испытаний дверей командного пункта РВСН «ядерным взрывом»

В Сети появилось видео, на котором опубликованы моменты испытания многотонных шлюзовых дверей командного пункта РВСН взрывчаткой в 200-тонном эквиваленте.

Двери защищают вход на командный пункт РВСН, находящийся под землей на особо охраняемой территории, сообщает «Звезда», публикуя кадры испытаний.

«Говорят, эти двери – самые мощные в стране, а может быть и во всем мире. Вес каждой – около 4 тонн», – объяснил ведущий программы «Военная приемка» Алексей Егоров.

Дверь монтируют в специальный портал на полигоне в Ленинградской области. Инженеры закладывают 200 килограмм в тротиловом эквиваленте. Взрывчатка имитирует ударную волну от настоящего ядерного взрыва.

Коптер снял с нескольких сотен метров яркую вспышку, вспышку огня и ударную волну, строго вертикально поднимающейся в небо.

Дверь справилась с испытанием. Геометрия конструкции сохраняется, силовые элементы тоже не пострадали.

Ранее командующий РВСН рассказал, когда ядерное оружие утратит актуальность.

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