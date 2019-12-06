Вынесены приговоры троим участникам беспорядков 27 июля

Мещанский суд приговорил участников несанкционированной акции 27 июля в Москве Егора Лесных, Максима Мартинцова и Александра Мыльникова, признав их виновными в применении насилия против сотрудников правоохранительных органов.

«Суд постановил назначить Мыльникову наказание в виде 2 лет условно, Лесных – 3 лет лишения свободы, Мартинцову – 2,5 года лишения свободы», – огласила решение судья Ирина Аккуратова, передает ТАСС.

Ранее в пятницу Тверской суд Москвы приговорил к штрафу в 120 тыс. рублей участника несанкционированной акции 27 июля Павла Новикова, признав его виновным в нападении на полицейского. Программиста Никиту Чирцова, в свою очередь, приговорили к году лишения свободы, а Владимира Емельянова приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Адвокат Дмитрий Аграновский подчеркивал, что вынесенные приговоры по уголовным делам об экстремизме и нападении на полицейского в Москве в ходе несанкционированной акции радуют своей гуманностью. По его словам, приговоры могли быть и жестче, если учесть последствия вменяемых подсудимым действий.