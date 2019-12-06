Участника беспорядков 27 июля Емельянова приговорили к двум годам условно

Мещанский суд в пятницу приговорил участника несанкционированной акции 27 июля в Москве Владимира Емельянова к двум годам лишения свободы условно, признав виновным в нападении на бойца ОМОН.

«Назначить Емельянову наказание в виде двух лет лишения свободы условно», – передает ТАСС решение суда.

Прокурор просил для подсудимого наказание в виде четырех лет колонии.

Испытательный срок Емельянову, которого освободили в зале суда, составит три года.

Суд в приговоре сослался на показания потерпевшего сотрудника правоохранительных органов и его сослуживцев. Согласно выводу суда, Емельянов применил насилие, не опасное для жизни и здоровья потерпевшего, но представляющее общественную угрозу в связи с публичностью и преднамеренностью действий обвиняемого.

«У суда не остается сомнений в доказанности вины Емельянова», – пришла к выводу судья.

Смягчающим обстоятельством стало то, что Емельянов является сиротой, ранее не был судим, имеет положительные характеристики.

Емельянов обвинялся по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение к представителю власти насилия, неопасного для его жизни»). Установлено, что на акции 27 июля он схватил бойца ОМОН сзади за форму, потянул его на себя, лишая тем самым свободы передвижения и причиняя физическую боль. Подсудимый признал в суде, что схватил сотрудника за бронежилет, но заявил, что не хотел сделать ему больно. Потерпевший по его делу омоновец Максим Косов ранее в ходе допроса отметил, что не имеет особых претензий к Емельянову.

Ранее Кунцевский суд Москвы приговорил к трем годам условного срока студента ВШЭ, блогера Егора Жукова за публичные призывы в интернете к экстремистской деятельности. Кроме того, Тверской суд Москвы приговорил к штрафу в 120 тыс. рублей участника несанкционированной акции 27 июля Павла Новикова, признав его виновным в нападении на полицейского.

22-летнего программиста Никиту Чирцова, участвовавшего в несанкционированной акции 27 июля в Москве, приговорили к году лишения свободы за нападение на сотрудника полиции.

Адвокат Дмитрий Аграновский подчеркивал, что вынесенные приговоры по уголовным делам об экстремизме и нападении на полицейского в Москве в ходе несанкционированной акции радуют своей гуманностью. По его словам, приговоры могли быть и жестче, если учесть последствия вменяемых подсудимым действий.

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