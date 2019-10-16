Арестован очередной участник беспорядков в Москве

Участник беспорядков в Москве 27 июля Егор Лесных, обвиняемый в нападении на бойцов ОМОН, арестован.

«Суд постановил заключить обвиняемого Лесных под стражу на срок до 14 декабря», – сказал судья Басманного суда, передает ТАСС.

Егор Лесных обвиняется в двух эпизодах применения насилия в отношении представителя власти, неопасного для здоровья. Следствие полагает, что Лесных ударил ногой двух бойцов Росгвардии.

Егору Лесных 35 лет, он окончил Волжский политехнический техникум, занимается ремонтом квартир.

Ранее в среду суд арестовал другого фигуранта дела о беспорядках в Москве Владимира Емельянова.

В понедельник СКР установил шестерых подозреваемых в насилии в отношении представителей власти в ходе июльских массовых беспорядков в Москве.

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