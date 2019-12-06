Меркель заявила о «глубоком стыде» за преступления нацизма

Канцлер Германии Ангела Меркель во время выступления в мемориале «Аушвиц-Биркенау» на месте концентрационного лагеря смерти возле польского города Освенцим заявила, что испытывает «глубокий стыд» за преступления нацизма.

«Стоять сегодня здесь и выступать перед вами в качестве канцлера Германии мне далеко не просто. Я испытываю глубокий стыд от варварских преступлений, которые совершили тут немцы, преступлений, которые переступили границы мыслимого. От ужаса от того, что было сделано с женщинами, мужчинами и детьми в этом месте, нужно умолкнуть. Потому что нет слов, которые могут соответствовать той скорби по многим людям, которые подверглись здесь мучениям, пыткам и были убиты. Но, как это ни сложно в этом месте, которое, как ни одно другое, напоминает о величайшем преступлении человечества, молчание не должно стать нашим единственным ответом», – сказала Меркель, передает РИА «Новости».

Канцлер отметила, что сегодня в Германии, Европе и во всем мире «мы наблюдаем вызывающий озабоченность расизм, рост нетерпимости, волну преступлений на почве ненависти», а также «нападки на основные ценности либеральной демократии и опасный исторический ревизионизм на службе у групповой вражды».

«Мы все несем ответственность. И память является частью этой ответственности. Мы никогда не должны забывать. Не может быть подведения черты и никакого релятивизма», – сказала она.

«Многие (бывшие узники – прим. ВЗГЛЯД) спрашивали себя, почему выжили они. Почему не младшая сестра? Почему не лучший друг? Почему не мать или муж? Многие долгое время не знали, как и где были убиты их ближайшие родственники. Эти раны никогда не заживают. Тем более я благодарю всех, у кого получается поговорить об этом, поделиться болью и памятью и добиться примирения. Я низко кланяюсь каждому из этих людей. Я кланяюсь жертвам Холокоста. Я кланяюсь их семьям. Спасибо за то, что мне позволено сегодня быть здесь», – добавила Меркель.

Аушвиц-Биркенау в Освенциме был крупнейшим и наиболее долго действующим нацистским лагерем. Там погибли около 1,4 млн человек, 1,1 млн из них – евреи. Лагерь был освобожден 27 января 1945 года Красной армией, в 1947 году на его месте был создан музей.

В августе сообщалось, что в январе 2020 года Польша ожидает визита делегации высокого ранга из России на памятные мероприятия к годовщине освобождения нацистского концлагеря.