Матвиенко призвала «бить в набат» из-за катастрофы в отечественном семеноводстве

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что отечественное семеноводство полностью загублено, а Минсельхоз не проявляет достаточно активности по преодолению этой катастрофической ситуации.

«По семеноводству просто катастрофа... Почему Министерство сельского хозяйства занимается этим без «энергетики»? С 90-х годов полностью загубили отечественное семеноводство», – приводит «Интерфакс» слова Матвиенко в ходе встречи со статс-секретарями - заместителями министерств и ведомств.

Она подчеркнула, что в сфере семеноводства Россия сильно зависит от поставок из-за рубежа. «Я уже не говорю о кукурузе, о картофеле, о пшенице! Но когда я в одном из регионов посещала тепличное хозяйство и мне сказали, что петрушка, укроп и салат – это тоже импортные семена, вот это меня правда добило», – возмутилась Матвиенко.

Спикер Совфеда призвала Минсельхоз «бить в набат», а также «ходить в правительство, объединять усилия с министерством образования и науки, с Академией наук, разработать четкий амбициозный план по развитию отечественного семеноводства».

Матвиенко добавила, что этот вопрос очень острый. «И мы ждём конкретных действий от Минсельхоза в рамках парламентского контроля», - подчеркнула спикер Совфеда..

Согласно экспертным оценкам, сейчас зависимость сельского хозяйства в России от импортных семян составляет от 30% до 90% (в зависимости от вида растений).

Ранее глава правительства Дмитрий Медведев назвал одной из основных задач улучшение качества российской сельскохозяйственной продукции, в том числе счет поддержки внедрения современных технологий, включая семеноводство, селекцию, генетику.