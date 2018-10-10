Медведев распорядился улучшить качество отечественных продуктов

Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал одной из основных задач улучшение качества российской сельскохозяйственной продукции.

Глава правительства на церемонии открытия выставки «Золотая осень» заявил, что повышать качество необходимо «не только за счет более строгой системы контроля, но и за счет поддержки внедрения современных технологий, включая семеноводство, селекцию, генетику», передает ТАСС.

Медведев отметил, в сельском хозяйстве должна быть не просто высокопроизводительная техника, но и техника, которая обеспечит «разумное и бережное природопользование».

Также глава правительства заверил, что в 2019 году объемы поддержки российского агропромышленного комплекса будут сохранены.

«Идет работа над бюджетом следующего периода, на 2019 год и на два последующих года. Этот бюджет пока не принят, но совершенно очевидно, что, скажем прямо, что аграрии этим бюджетом разочарованы на будут. Мы сохраним все те инструменты и меры поддержки, объемы финансирования, которые в настоящий момент имеем», – подчеркнул Медведев.

Также премьер-министр заявил об окончательном решении сохранить программу развития сельских территорий после 2021 года.

Медведев вручил государственные награды 24 работникам сельского хозяйства. В их числе оказались директор НИИ информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению АПК Вячеслав Федоренко, замдиректора по животноводству ЗАО «Племзавод «Рабитицы» и т.д.

В сентябре премьер-министр заявлял о необходимости удвоения экспорта сельскохозяйственной продукции к 2024 году.

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