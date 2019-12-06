Турция намекнула на дополнительную закупку С-400

Турция нуждается в большем количестве систем противоракетной обороны и будет рассматривать их закупку не у союзников из НАТО, так как не может получить их у альянса, заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.

Чавушоглу заявил на конференции «Средиземноморские диалоги» в Риме, что по техническим причинам Анкара вынуждена покупать системы ПВО «у кого-то еще», так как не может получить их у своих союзников (по НАТО), передает РИА «Новости».

«И в будущем мне понадобится еще больше. И если я не смогу получить Patriot, это могут быть С-400 или другие (системы)», – добавил он.

Министр подчеркнул, что в покупке российских ЗРС С-400 нет политического подтекста, передает ТАСС.

«Нам нужны были системы ПВО, мы просили у США, у Франции и получили отказ. Мы хотели купить системы у союзников, но они не продали. Так что мы пошли к другим», – сказал глава МИД Турции.

Чавушоглу отметил, что американский лидер Дональд Трамп «прекрасно это понимает, в отличие от Пентагона и своей администрации».

Он указал также, что Анкара – союзник НАТО, но и сосед России.

«Мы закупаем у них газ, и наш объем торговли растет. Мы не согласны с Россией по поводу Крыма, целостности Грузии и даже по некоторым вопросам в Сирии. Я должен сотрудничать с Россией, и это сотрудничество в Астане и Сочи растет. И Женевский формат жив сейчас благодаря итогам переговоров в Сочи и Астане», – сказал Чавушоглу.

Ранее в Бундестаге призвали НАТО дать «решительный ответ» на С-400 в Турции.

Напомним, Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов. Турция ответила отказом.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о конфликте Турции с НАТО.

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