В Бундестаге призвали НАТО дать «решительный ответ» на С-400 в Турции

В связи с покупкой Турцией российских ЗРК С-400 НАТО должно дать «решительный ответ», заявил депутат Бундестага от Социал-демократической партии Германии Нильс Шмид.

Он заявил, что С-400 в Турции «стали проблемой для НАТО», их размещение «угрожает единству» альянса, передает РИА «Новости».

Шмид призвал отыскать «другой способ защитить территорию Турции от ракет». Он не исключил, что решением проблемы могло бы стать размещение в Турции систем ПРО США.

Напомним, Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов. Турция ответила отказом.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о конфликте Турции с НАТО.

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