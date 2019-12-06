Предъявлено обвинение по делу о «сливе» данных сотрудников РЖД

Жителя Краснодарского края заподозрили в завладении персональными данными работников ОАО «РЖД» и «сливе» их в Сеть, сообщает Следственный комитет.

«В июне 2019 года молодой человек, используя для авторизации незаконно добытые учетные записи двух пользователей работников ОАО «РЖД» и 96 уникальных ip-адресов, совершил неправомерный доступ к охраняемой законом информации, находящейся на внутренних ресурсах организации. После этого он произвел незаконное копирование нескольких сотен тысяч фотографий и сведений руководства ОАО «РЖД» и иных работников указанной организации, являющихся персональными данными», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Позже злоумышленник опубликовал информацию на одном из сайтов, хостинг которого расположен в Германии.

Подозреваемого удалось найти при помощи следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий во взаимодействии со службой безопасности РЖД и управления «К» МВД.

«Молодой человек, являющийся специалистом в it-сфере, признал вину в совершении указанной кибератаки на внутренние ресурсы ОАО «РЖД», – отметили в СК.

Ему предъявлено обвинение по статьям «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну» и «Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации».