Песков отреагировал на идею выровнять зарплаты учителей

В администрации президента не обсуждался вопрос о приведении зарплат российских учителей к единому знаменателю, однако в Кремле видят риски такого решения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков заявил, что не располагает деталями этого предложения, «в администрации президента это никак не обсуждалось», передает РИА «Новости».

Комментируя вопрос о том, видят ли в Кремле риски подобного решения, Песков отметил, что «безусловно, видят».

Ранее «Известия» со ссылкой на комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре сообщили, что верхняя палата парламента якобы намерена обратиться в правительство с просьбой проработать вопрос приведения зарплат российских учителей к единому знаменателю.