Паулс объяснил слова о навязчивости россиян

Композитор Раймонд Паулс заявил, что российская публика отзывчивее, чем латышская.

В беседе с РБК композитор заявил, что не говорил о навязчивости российских слушателей.

«Я всегда, наоборот, говорил, что русская публика намного отзывчивее, чем латышская публика», – заявил Паулс.

Напомним, ранее в пятницу издание Apollo рассказало, что Паулс заявил, что публика в Латвии «не такая навязчивая», как в России.