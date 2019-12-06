Дополнительные силы военной полиции России направлены в Камышлы

Российская военная полиция направила дополнительные подразделения в Камышлы в целях патрулирования зоны безопасности, пишут СМИ со ссылкой на военный источник.

«Военная полиция РФ: направила дополнительные подразделения в Камышлы в целях патрулирования зоны безопасности», – пишет ФАН в обзоре ситуации в Сирии к утру пятницы, 6 декабря.

21 ноября сообщалось, что военная полиция Вооруженных сил России расширила зону патрулирования на севере Сирии: в зону ответственности военных полицейских вошла оставленная американцами база Сиррин к югу от города Кобани.

По информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, турецкие военнослужащие выпустили ракеты по расположениям курдских боевиков вблизи аэродрома «Минаг» и на окраине населенного пункта Мараназ к северу от Алеппо. Данные действия стали ответом на очередные провокации и обстрелы Отрядов народной самообороны (YPG).

На днях курдские бандгруппы совершили нападение на город Азаз, расположенный в нескольких километрах от Мараназа. Снаряды боевиков упали и в мирных кварталах, в результате чего, согласно сведениям Twitter-канала World On Alert, погибла одна женщина и еще как минимум 15 гражданских лиц получили ранения.

Также сообщается, что террористическая группировка «Исламское государство*» (запрещена в РФ) убила и ранила пятерых радикалов YPG в городе Тель-Хамис в результате засады, а турецкие силы намерены оборудовать новый погранпереход к востоку от Тель-Абъяда в Ракке.

Кроме того, военный источник издания сообщил о взрывах, прогремевших на севере Сирии.

ВКС России, по информации ФАН, наносили удары по позициям террористов в Алеппо и Идлибе, а также отправили на северо-восток Сирии конвой снабжения в сопровождении боевых вертолетов.

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