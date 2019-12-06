Пентагон захотел перебросить на Ближний Восток 7 тыс. военных

Министерство обороны США рассматривает возможность дополнительной отправки 4–7 тыс. военнослужащих на Ближний Восток для противодействия Ирану, сообщили СМИ.

Как сообщает телеканал CNN, передислокация войск может быть обусловлена необходимостью укрепления ПВО в связи с возросшей угрозой от действий Тегерана в регионе, в том числе связанных с доставкой ракет на территорию Ирака, передает ТАСС.

По сообщению канала, сейчас в Пентагоне спорят о том, какие именно дополнительные военные возможности необходимы на Ближнем Востоке и о сроках пребывания контингента в регионе.

Отмечается, что США для усиления своего присутствия могут использовать сухопутные, воздушные и морские силы. Не исключено, что на первом этапе будут передислоцированы 3-4 тыс. военнослужащих.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается посылать 12 тыс. военных в Саудовскую Аравию: «Сегодняшняя история о том, что мы отправляем 12 тыс. военных в Саудовскую Аравию – ложь, или, если быть точным, это фейковые новости!» – передает РИА «Новости» заявление Трампа.

Напомним, в четверг замминистра обороны США Джон Руд заявил, что Вашингтон может отправить дополнительные войска на Ближний Восток для противостояния Ирану.

Перед этим американские чиновники сообщали, что Вашингтон может направить на Ближний Восток десятки кораблей и 14 тыс. военных, Пентагон опроверг данную информацию.

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