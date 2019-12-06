Трамп обещал разобраться с отказом США выдать визы российской делегации в ООН

Постпред России при ООН Василий Небензя обсудил с главой американского государства Дональдом Трампом проблему невыдачи виз США российской делегации в ООН.

По словам Небензи, Трамп заявил, что «есть вопросы абсолютно искусственные, которые, к сожалению, сказываются на репутации и престиже США».

«Вопросы о выдаче виз делегациям, которые посещают штаб-квартиру ООН для участия в ооновских мероприятиях», – приводит слова российского дипломата РИА «Новости».

Он заявил, что Трамп «конечно, был не в курсе деталей». Президент США «обещал разобраться». Небензя выразил надежду, что Трамп «исправит» ситуацию.

В Белом доме прошел ежегодный обед с участием постоянных представителей при ООН.

Как заявил постпред России, разговор с Трампом «был заинтересованный, президент живо очень принимал участие в дискуссии; сам говорил, всех внимательно слушал».

Обсуждались КНДР, Иран, Афганистан, Ливия и ООН.

«Жизнь обсуждали», – заявил Небензя.

Он сказал, что постпред США при ООН Келли Крафт «демонстрирует настрой на углубление сотрудничества» в СБ ООН. По словам российского дипломата, коллеги «очень хорошо относятся» к Крафт, Трампа благодарили за ее назначение.

В октябре два комитета Генассамблеи ООН прервали работу из-за невыдачи виз российским делегатам. Россия заявила, что США пытаются подорвать работу ООН и умышленно затрудняют деятельность организации.

В МИД также заявляли о необходимости переноса международных встреч из США в Европу или в Сочи.

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