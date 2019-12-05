Небензя пообедал с Трампом в Белом доме

В Вашингтоне состоялась беседа российского постпреда при ООН Василия Небензи и президента США Дональда Трампа.

В Белом доме прошел ежегодный обед с участием постоянных представителей при ООН, передает РИА «Новости».

Перед началом обеда Небензя поблагодарил Трампа за «тур по Белому дому», во время которого показали «китайскую комнату». Небензя шутливо посетовал на то, что «не видели «российскую комнату».

«Может, она тут самая секретная, мы ее не смогли обнаружить», – сказал постпред России.

Трамп обещал «позаботиться об этом».

Постпред Китая Чжан Цзюнь заявил, что ему понравилось убранство оформленной в китайском стиле комнаты в Белом доме.

Встреча состоялась в связи с тем, что в декабре председательство в СБ ООН перешло к Соединенным Штатам.

Перед Небензей кратко выступила посол Польши, заметив, что ее страна скоро покинет Совбез (Польша является непостоянным членом СБ ООН), передает ТАСС.

Выступавший за ней Небензя представился, рассмешив собравшихся: «Василий Небензя, постоянный представитель России в СБ ООН. Мы не выйдем из СБ ООН когда-либо».

«Надеюсь на это», – ответил Трамп.

Напомним, Небензя призвал сделать отношения России и США залогом стабильности в мире.

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