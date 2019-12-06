Boeing не исключила прекращения производства 737 MAX

Выпуск авиалайнеров Boeing 737 MAX могут приостановить, говорится в письме авиакомпании, предназначенном для Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

От Boeing требовали разъяснить уведомление, в котором приостановка полетов 737 MAX увязывалась с доходами и графиком поставок, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

В ответ компания пояснила, что приостановка полетов MAX не должна оказать сильного влияния на объем доходов и чистой прибыли. Boeing оптимистично отозвалась о портфеле заказов. В компании заявили, что рассчитывают справиться с возможными задержками в поставках MAX покупателям.

При этом в Boeing заявили, что в случае чрезмерных требований к сертификации или чересчур долгого отсутствия разрешения возобновить полеты компания не исключает, что производство 737 MAX придется приостановить или сократить.

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Напомним, после авиакатастроф Boeing 737 MAX в Индонезии и Эфиопии компания оказалась в кризисе, а самой продаваемой моделью стал самолет Airbus, хотя Boeing 737 удавалось удерживать лидерство в течение полувека.

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