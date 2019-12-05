Медведев объяснил желание людей разных поколений жить в СССР

Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе встречи с представителями российских СМИ ответил на вопрос, почему россияне заявляют о желании жить в Советском Союзе.

«Для людей моего поколения и людей еще более взрослого поколения – это свойство памяти. Мы помним только самое лучшее из периода нашей молодости. Человеческая память так устроена, что если не отбрасывать плохие вещи, человек не сможет жить. Есть определенная идеализация. Я тоже помню эти годы. Они были для меня важными, интересными, я учился. В Советском Союзе было много хорошего. Это абсолютно точно. Но идеализировать Советский Союз не нужно», – сказал Медведев.

Он отметил также, что СССР был очень сложным государством.

«Та молодежь, которая говорит, что хочет там очутиться... Где очутиться? Около пустой полки в магазине? Или в очереди за сапогами? Ничего практически не было даже в таком городе, как Ленинград. Были определенные социальные гарантии. Это правда. И это важно. Об этом нужно помнить и какие-то вещи даже брать на вооружение. Но нельзя идеализировать и эти гарантии. Вы сказали про систему здравоохранения, что она была бесплатная. Но вопрос в том, какая? Медосмотры в школе я помню. Они заключались в том, что мне мерили вес и рост», – сказал премьер.

Он добавил, что в СССР многие вещи были устроены рационально, но еще раз призвал не идеализировать то время.

«Скажу прямо – абсолютное большинство современной молодежи не могло бы там выжить. Да и вообще, вернуться в прошлое невозможно, нужно смотреть вперед. Но ни в коем случае его нельзя зачеркивать. Советский Союз – это наша история», – заключил Медведев.