В Москве задержан фигурант дела о массовых беспорядках

Полиция задержала бывшего фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Даниила Конона, сообщил его адвокат Григорий Червонный.

«Полиция задержала Конона возле метро. Он направлялся в ОВД по повестке», – передает РИА «Новости» слова адвоката.

Он не уточнил, по какой причине Конон был задержан.

Митинги радикальной оппозиции проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Акции сопровождались массовыми беспорядками – перекрывались Садовое кольцо и Большая Дмитровка, участники акций бросали куски асфальта в полицейских, распыляли газ.

Всего по уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей на митинге 27 июля в Москве арестованы 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок, который стал первым из фигурантов, кто признал вину.

Напомним, в сентябре СК по результатам расследования не нашел состава преступления в действиях Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева.

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