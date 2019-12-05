Экс-глава МИД Австрии посетовала на упадок дипломатического ремесла

Мировая дипломатия «сильно сдала позиции», заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, на чьей свадьбе в 2018 году побывал президент России Владимир Путин.

Кнайсль рассказала, что «за короткий период», в течение которого она возглавляла министерство, «успела заметить, что дипломатическое ремесло сильно сдало позиции». Она подчеркнула, что такое состояние наблюдается «повсюду»,

Экс-министр посетовала, что «нет настоящего разговора, когда смотрят друг другу в глаза, когда ведут диалог», вместо этого стороны озвучивают заранее прописанные «сценарии», передает РИА «Новости».

Вспоминая о своем общении с главой российского государства Владимиром Путиным, она заявила: «Больше всего меня поразило то, что это был как раз настоящий разговор». Кнайсль призналась, что «самые интересные беседы» вела «в том числе с министром иностранных дел Лавровым и президентом Путиным», у которых «большой профессиональный и жизненный опыт».

По ее словам, такие люди «могут давать оценку вещам, а не привязываться к бумагам, они ведут этот разговор».

В декабре Кнайсль посетит российскую столицу, где в рамках российско-австрийского форума будет представлена ее детская книга «Принц Евгений. От безвестности к европейскому признанию». Бывший министр прочтет лекции в МГИМО и МГЛУ.