Жертвами обстрела спортивного клуба в Алеппо стали дети

В результате обстрела со стороны боевиков спортивного клуба в городе Телль-Рифъат (провинция Алеппо) погибли восемь детей и двое взрослых, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

Еще 13 мирных жителей, в том числе семеро детей, получили ранения. Два ребенка находятся в тяжелом состоянии

Обстрел велся из 120-миллиметровых минометов, передает РИА «Новости».

Кроме того, 3 декабря боевики группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (одно из названий запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра») ракетой разрушили дом в населенном пункте Вадихи. Жертвами обстрела стал шестилетний мальчик, пострадали его мать и двое братьев.

2 декабря на пути следования бронеавтомобиля российской военной полиции в провинции Алеппо сработала самодельная бомба.

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