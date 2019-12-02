На пути бронеавтомобиля российской военной полиции в Сирии сработала бомба

Минобороны России сообщает, что на пути следования бронеавтомобиля российской военной полиции в Сирии сработала самодельная бомба.

«2 декабря в ходе рекогносцировки маршрута совместного российско-турецкого патрулирования в 1,5 км западнее населенного пункта Коран (район Кобани провинции Алеппо) на пути следования бронеавтомобиля российской военной полиции сработало самодельное взрывное устройство», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

Бронеавтомобиль получил повреждения, трое российских военных получили легкие травмы и ушибы.

«Жизни военнослужащих угрозы нет», – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, российская военная полиция занимается патрулированием севера Сирии после того, как была приостановлена турецкая операция против курдов. На российско-турецкий конвой совершали несколько нападений люди с камнями и бутылками с зажигательной смесью.

При этом МИД России заявил, что курды утратили энтузиазм относительно российско-турецкого сочинского меморандума после того, как в Сирию вернулись войска США.