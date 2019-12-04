На Марсовом поле забросали снегом Вечный огонь

В Санкт-Петербурге на Марсовом поле подросток забросал снегом Вечный огонь, горение восстановлено, сообщила пресс-служба компании «Петербург Газ».

«Вечный огонь на Марсовом поле закидали снегом. Проведено внеплановое техническое обслуживание газового оборудования мемориала. Повреждений не выявлено, горение восстановлено», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

В оперативную службу, как пояснили в пресс-службе, позвонили очевидцы, которые видели подростка, забрасывающего Вечный огонь снегом. Зафиксированы его действия в том числе камерами наблюдения, на кадрах заметно, как он носит снег на мемориал и убегает после того, как огонь погас.

В октябре в Уссурийске вандалы засыпали Вечный огонь землей.