Эксперт рассказал о мешающих российским полицейским факторах чаще стрелять на поражение

Для применения оружия сотрудникам МВД необходимы весомые причины, которые впоследствии предстоит доказать в суде, рассказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор внутренней службы в отставке Владимир Ворожцов.

Утром 4 декабря в Перми мужчина в состоянии наркотического опьянения открыл огонь по прохожим из окна своей квартиры, а затем вышел на улицу и продолжил стрелять. Во время задержания преступника был ранен сотрудник Росгвардии.

«Порядок применения оружия у нас в стране очень четкий и прописан в законе «О полиции» – начиная с пресечения преступления или нарушения, когда другого способа нет, и заканчивая угрозой жизни и здоровья граждан. Но наши сотрудники зачастую просто боятся его применять, так как последствия непредсказуемы», – говорит Ворожцов.

Каждый такой случай тщательно расследуется, поясняет эксперт. Полицейский обязан доказать, что такие меры были необходимыми, и в течение некоторого времени вынужден быть подозреваемым.

Генерал-майор отмечает, что в странах, где гражданам разрешено свободно иметь при себе пистолеты, как в США, полицейские действуют по-другому.

«Американские полицейские могут использовать оружие даже в случае малейшего неповиновения сотруднику, и суды всегда встают на их сторону. Поэтому выступающим за право носить оружие я всегда говорю: разрешение «короткостволов» неминуемо приведет к дозволенности применять оружие российской полиции при любом неподчинении», – рассказывает Ворожцов.

Эксперт предположил, что в Перми росгвардеец, вероятно, посчитал, что оружие ему не понадобится.

Третьего декабря в Мытищах сотрудника ГИБДД ранил пешеход, который переходил дорогу в неположенном месте. Нарушителя сразу задержал напарник инспектора.