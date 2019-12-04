Паралимпиец Бурлаков рассказал в интервью Соловьеву о безграничных возможностях

Телеведущий, журналист Владимир Соловьев взял интервью у паралимпийца Сергея Бурлакова, в котором тот рассказал, как смог преодолеть трудности и добиться огромных успехов в различных видах спорта.

Видео с интервью было опубликовано на YouTube-канале «Вечер с Владимиром Соловьевым».

У Сергея Бурлакова «нет рук и ног», однако «он бегает марафоны, прыгает с парашютом, управляет мотодельтапланом, устанавливает мировые рекорды», говорится в описании под роликом.

Он «мастер спорта по плаванию и легкой атлетике, более чем 40-кратный чемпион России в плавании и легкой атлетике, рекордсмен России и мира по легкой атлетике и пулевой стрельбе».

Также Бурлаков победитель марафона и забега «5 миль» в Нью-Йорке (2002, 2003, 2004 годы), участник веломарафона «Москва-Таганрог» (2006 год).

В интервью Соловьеву он признался, что начал заниматься спортом, чтобы уехать из России. Это были 90-е годы; по его словам, государство выделило 150 долларов компенсации за потерю конечностей.

Трагедия произошла в армии. В ДТП Бурлаков лишился рук и ног, однако решил – будет заниматься спортом. В беседе с ним Соловьев отметил, что мужчина буквально «отказался умирать».

Бурлаков рассказал, что в Нью-Йорке ему предлагали жилье, гражданство США, однако любовь к России победила. Он признался – бывало, что жалел об этом решении, но лишь в «минуты слабости, когда хочешь себя пожалеть, потому что тебя не слышат».

На вопрос Соловьева о том, почему же Бурлаков не бросил «страшную Россию 90-х», тот ответил, что страна закалила его, а также подарила веру в то, что он нужен.

Он рассказал, что в те годы владел сначала сетью ларьков, а затем сетью аптек. Бывали случаи, когда через свой бизнес ему удавалось помогать другим спортсменам: «Приезжала сборная, и мне тренер звонит и говорит: «Сергей, нужны витамины. Люди в обморок падают. Сможешь помочь?». Я говорю: «Сколько нужно сделать подарков? (...) Никаких проблем, пожалуйста».

Несмотря на все достижения, Бурлаков до сих пор не имеет звания заслуженного мастера спорта. Кроме того, спортсмен сетует, что в Паралимпийские игры не включено каратэ – по его мнению, вопрос лишь в деньгах, которые не хотят тратить на эту дисциплину.

На вопрос о том, сталкивался ли он с завистью, Бурлаков ответил утвердительно, подчеркнув, что это его удивляет.

Мужчина отметил также – его признали «Человеком планеты» в 2003 году, однако таковым он стал раньше, еще в военном госпитале после трагедии – «когда мне 20 или 25 национальностей влили».

Соловьев в ходе беседы упомянул, что спортсмен не принимает термин «человек с ограниченными возможностями».

«Возможности безграничны, с верой в Бога все в твоих руках, даже если их нет», – подчеркнул в ответ паралимпиец.

Сергей Бурлаков неоднократно признавался «Человеком года», «Человеком планеты» (2003 год), является обладателем титула «Настоящий герой» (2006 год). Кроме того, Бурлаков – рекордсмен Книги рекордов Гиннеса – «первый человек на планете Земля, который с четырехкратной ампутацией научился и поднял в воздух летательный аппарат».

В феврале 2019 года указом президента Владимира Путина он также стал членом Общественной палаты России.