Искусствовед рассказал о длительном конфликте между музеями России и США

Проблема обмена культурными ценностями между Россией и США продолжается уже долгое время и не способствует развитию ни одной из стран, и ждать улучшений в ближайшее время пока не приходится, заявил газете ВЗГЛЯД доктор искусствоведения, руководитель Лаборатории музейного проектирования Алексей Лебедев.

Ранее гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский сообщил, что музеи России «уже много месяцев» не проводят свои выставки в США из-за боязни, что экспонаты арестуют. Несмотря на внесение в законодательство США билля, гарантирующего возврат культурных ценностей в установленный срок, ситуация остается прежней.

«Конечно, проблема культурного обмена вполне серьезная. Но хочу заметить и другое, что и американские музеи не дают в Россию свои выставки, свои предметы. Это такая двусторонняя ситуация, которая, в общем, не способствует развитию культуры ни России, ни США и продолжается уже достаточно много лет», - заявил Лебедев.

Искусствовед также добавил, что при заключении договора на любую выставку за рубеж, в него непременно вписывается пункт об обязательном возврате культурных ценностей и о том, что произведения не могут быть подвергнуты аресту по требованию, условно говоря, какой-то фирмы.

«Если говорить о билле, то тут надо скорее обращаться к ситуации США, тут я не могу сказать, это уже вопрос, связанный с американскими особенностями. В любом случае, по обмену культурными ценностями ведется какая-то переговорная работа, но сдвигов пока нет. Конечно, как всегда, хочется надеяться на лучшее, но говорить о том, что это произойдет в какой-то ближайший срок, пока не приходится», - сказал Лебедев.

Межмузейный обмен между Россией и США был прерван в 2010 году из-за дела о «библиотеке Шнеерсона».