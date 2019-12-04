Индексы Мосбиржи и РТС выросли на открытии торгов

Индекс Мосбиржи на открытии торгов по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии вырос на 0,26% и составил 2890,96 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,35%, до 1419 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи, передает ТАСС.