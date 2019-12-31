Якутского депутата обвинили в избиении подчиненного

В отношении якутского депутата и гендиректора «Саханефтегазсбыт» Виктора Лебедева, подозреваемого в избиении мужчины, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление по Республике Саха (Якутия).

По версии следствия, Лебедев 19 декабря во время конфликта в служебном кабинете избил подчиненного, парламентарий сломал нос мужчине, оставил на его теле ссадины и гематомы, сообщается на сайте ведомства.

Лебедева обвинили по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», расследование поручено отделу по расследованию особо важных дел.

Ранее сообщения об избиении Лебедевым подчиненного комментировал глава региона Айсен Николаев.

Напомним, в июле 2018 года Ленинский районный суд Перми приговорил к двум годам лишения свободы в колонии-поселении экс-депутата областного парламента Александра Телепнева и его приятеля Сергея Ванкевича, которые в феврале в одном из баров напали на DJ Smash.

В октябре Телепневу добавили еще два месяца колонии за участие в избиении студента в ночном клубе.