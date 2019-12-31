Киркоров вступился за обвиненных в «вещизме» детей

Певец Филипп Киркоров в эфире программы «Модный приговор» на Первом канале ответил на вопрос, не мешает ли ему в воспитании детей их якобы пристрастие к вещам.

Модный эксперт Эвелина Хромченко поинтересовалась, как увлечение артиста красивыми платьями и костюмами совмещается с воспитанием дочери Аллы-Виктории и сына Мартина. При этом Хромченко призвала Киркорова ограждать детей от влияния «вещизма».

Певец в ответ заявил, что Алла-Виктория и Мартин чрезмерно модой не увлекаются, передает РИА «Новости».

«Нет у них «вещизма». Ничего особенного нет в их одежде – свитерок, джинсы, курточки. Но это все так вкусно. Мне нравится им это дарить, и они это ценят. Они не балованные у меня», – заявил артист.