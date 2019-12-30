В Омской области открылась Всесибирская усадьба деда Мороза

В музее-заповеднике «Старина Сибирская» Омской области в новогодние каникулы будет работать усадьба «Сибирские владения Деда Мороза». В числе различных зимних забав здесь впервые можно сыграть в валенкобол, рассказал газете ВЗГЛЯД директор заповедника Александр Гулько.

«Этот проект существует уже 11 лет. С каждым годом он совершенствуется и становится интереснее. В музее-заповеднике проходит спектакль, в котором роли сказочных персонажей исполняют сотрудники музея. Каждый год сценарий постановки и герои меняются», – рассказал газете ВЗГЛЯД директор музея-заповедника «Старина Сибирская» Александр Гулько.

По его словам, в усадьбе можно встретить персонажей русских сказок – Бабу-Ягу, лешего, лихих разбойников, Деда Михея, трех сестриц-мастериц Зорьку, Вечерку и Полуночку, и, конечно, главных героев празднования Нового года – Деда Мороза и Снегурочку. «Практически все объекты, которые отапливаются в музее-заповеднике, перевоплощаются в жилища этих персонажей», – поделился Гулько.

«Для гостей проходит много подвижных игр. Сценарий составлен так, чтобы дети не успевали замерзнуть. Минут 10-15 они играют на улице, катаются с горок, а затем идут в помещение – то в избушку, то в морозный теремок, где они могут согреться и встретиться со сказочным героем», – рассказал собеседник.

Он отметил, что новинкой этого года станет валенкобол. Эта игра отличается от хоккея тем, что у участников на конце клюшек прикреплены валенки, с помощью которых они гоняют шайбу. «Сделаны очень интересные ворота, как в мультике. Счет переставляется табличками», – отметил Гулько. – В игре принимают участие и взрослые, и дети – никто в стороне не остается».

Также гостей ждет катание с «Горки-Егорки», конная прогулка в расписных санях Деда Мороза, горячий чай со свежей выпечкой в кафе «У Егоровны» и почта деда Мороза, с которой можно отправить письмо с новогодним поздравлением своим родным и близким и оставить пожелания самому волшебнику. Усадьба будет работать до конца января 2020 года.

Также по 15 января в историческом парке «Россия – моя история» будет работать мультимедийная Усадьба Деда Мороза, где вместо привычного потолка над головой морозные узоры, мерцающие созвездия и летящие снежинки. Каждый зритель сможет стать персонажем новогодней проекции, поиграть в снежки и отправить мультимедийное письмо Дедушке Морозу.