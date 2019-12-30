Захарова пригрозила «интересным ответом» на притеснения Sputnik в Эстонии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг «Sputnik Эстония».

По ее словам, «ответ будет комплексным и интересным». При этом она призвала учитывать, «кто стоит за эстонским медиапространством и за всеми теми пакостями» против «российской медиасреды», передает ТАСС.

Прежде Захарова заявляла, что Эстония повторяет политику Великобритании при нарушении международных стандартов в отношении СМИ, передает RT.

Напомним, переводы средств на нужды «Sputnik Эстония» были заморожены, от бюро потребовали освободить арендуемое помещение, а сотрудникам пригрозили уголовным преследованием. Власти Эстонии объясняют свои действия европейскими санкциями против гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева.