Посольство России рассказало о ситуации с задержанием бизнесмена Никитина в США

Российские дипломаты находятся на связи с Олегом Никитиным, которого задержали в штате Джорджии по обвинению в «мошенничестве и отмывании денежных средств», сообщило посольство России в США.

«Дипломаты посольства находятся на связи с Никитиным, содержащимся под стражей в изоляторе штата Джорджия по обвинению в «мошенничестве и отмывании денежных средств». Росгражданин свою вину не признает», – говорится в заявлении дипмиссии в Facebook.

Отмечается, что местные власти арестовали россиянина в сентябре, с тех пор дипломаты поддерживают «постоянный контакт с его родственниками и адвокатом».

Ранее стало известно, что россиянин Олег Никитин был арестован в США по обвинению в финансовых махинациях. Еще одному россиянину – Антону Черемухину – предъявлено обвинение. Задержаны по делу также два гражданина Италии.

Речь идет о якобы попытке россиян через посредников приобрести в США за 17,3 млн долларов газовую турбину Vectra 40G, чтобы использовать ее на буровой платформе в Арктике.

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