На улице в Якутске обнаружили крокодила

В Якутске жители обнаружили на улице мертвого крокодила, неизвестно, как именно рептилия оказалась на улице.

Предположительно, кто-то мог выбросить крокодила на мороз, сообщает YakutiaMedia.

Некоторые посчитали, что крокодила стало дорого кормить зимой, либо рептилия заболела и умерла, а хозяин решил избавиться от нее таким способом. В соцсетях пользователи считают, что крокодила нужно было сдать в зоопарк, а не убивать, сообщает ИА REGNUM

«Надо просто выяснить хозяина этой рептилии, она же по воздуху не прилетела, пешком – тоже исключено. Значит через аэропорт, где его зафиксировали, и наказать такого горе-хозяина», – говорят жители города.

В естественной среде крокодилы могут впадать в анабиоз при низких температурах, однако в Якутии у пресмыкающегося не было шансов выжить.

Ранее мертвого крокодила нашли в лесу в Оренбургской области.