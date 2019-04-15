В лесу под Оренбургом нашли мертвого крокодила

В лесу Тоцкого района Оренбургской области местные жители обнаружили мертвого крокодила, сообщает региональное МВД.

В дежурную часть недалеко от села Павло-Антоновка от местных жителей поступило сообщение о том, что в лесу найден труп крокодила, передает РИА «Новости».

«Сотрудники полиции выехали в указанное место, где обнаружили мертвого крокодила. По данному факту сотрудникам полиции предстоит установить все обстоятельства произошедшего», – сообщили в МВД.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют, каким образом мертвый крокодил оказался в лесу.

Напомним, в конце января 2019 года на одной из свалок в Сочи жители нашли мертвых крокодила и питона.